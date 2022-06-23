Galatasaray’da Okan Buruk için ‘hoş geldin’ hediyesi: James Rodriguez

Galatasaray, 10 numara problemini çözmek için düğmeye bastı. Yeni teknik heyet ile şampiyonluk rotası çizmek isteyen Dursun Özbek ve ekibi, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. Katar ekibi Al-Rayyan’dan ayrılması gündeme gelen Kolombiyalı için Cenk Ergün devrede.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, transferdeki sessizliğini bozmak adına çalışmalara başladı. Sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün ile yeni başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve ekibine bir ‘hoş geldin' hediyesi hazırlığında. Gündemdeki isim Real Madrid, Bayern Münih, Porto, Monaco ve Everton formaları giyen James Rodriguez…

Halen Katar ekibi Al-Rayyan'da görev yapan Kolombiyalı, yeniden Avrupa futboluna dönmenin planlarını yapıyor. Cenk Ergün, ikili ilişkilerini kullanarak James Rodriguez'i, menajerini ve kulübünü ikna etmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, Al-Rayyan'da yüksek ücret kazansa da aradığı huzuru bulamadı. Sarı-kırmızılılar, bunu fırsata çevirmek istiyor.

FEGHOULI’NİN PARASI JAMES RODRIGUEZ’E

Sözleşmesi biten Feghouli'nin 3.5 milyon Euro'luk garanti ücreti, James Rodriguez'e önerilecek. Teklife ‘bonus'lar da eklenecek. Dünyaca ünlü futbolcu ile dört yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

MORUTAN-BOEY KİRALANACAK

Sarı-kırmızılılar, ayrılacak oyuncuları da teknik heyet ile belirleyecek ancak iki ismin yeni sezonda kadroda olması beklenmiyor. Takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Sacha Boey ile uyum sorunları yaşayan Olimpiu Morutan kiralık gönderilecek. Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara da ya yurtiçi transferde takasla önerilecek ya da kiralanacak.

GALATASARAY’IN TRANSFER LİSTESİ KABARIK

Vedat Muriqi: Arnavutluk haber sitesi koha.net'in haberine göre Buruk, Rize'de birlikte çalıştığı Vedat Muriqi'i arayıp Galatasaray'a gelmesini istedi. Sezonu Real Mallorca'da tamamlayan golcü oyuncu için Lazio'nun 12 milyon Euro istediği belirtildi.

Eldor Shomurodov: Gündemdkei bir diğer isim de Shomurodov… Roma'nın 26 yaşındaki Özbek santrforu, düzenli oynayabileceği bir takım arıyor. Buruk da bu futbolcunun kiralanmasını istedi. Shomurodov geçen sezon 39 maçta 5 gol attı.

Gustavo Scarpa: Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübün gündemine bir 10 numara geldi: Scarpa… Palmeiras'da forma giyen yıldız futbolcu ilk Avrupa macerasının peşinde. Sözleşmesi aralıkta bitecek oyuncunun maliyeti 4 milyon Euro…

Lucas Torreira: Ön libero arayışında Lucas Torreira ismi öne çıktı. Fiorentina ile geçen sezon 31 maçta 5 gol-2 asiste imza atan Uruguaylının bonservisi Arsenal'da. Cimbom, İngiliz ekibiyle kiralık görüşmesi yapacak. Muslera da vatandaşını ikna çabasında.