Galatasaray’da Okan Buruk için imza töreni düzenlendi: Oyuncu zekası önemli

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. Başkan Dursun Özbek ile birlikte törene katılan Okan Buruk, hedeflerine ve planlarına dair açıklamalar yaptı.

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Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, kendisini 1+1 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk’un katıldığı imza törenine basın mensupları da katıldı. Sarı kırmızılı kulüpteki hedeflerini anlatan Okan Buruk, takımın son durumu ve oynatmak istediği futbola dair detaylar verdi. Kadrodaki oyuncuların durumuyla ilgili konulara da değinen Okan Buruk’un yanı sıra Başkan Dursun Özbek de önemli açıklamalar yaptı.

Okan Buruk ve Dursun Özbek’in basın toplantısındaki açıklamaları:

“GERÇEK BİR GALATASARAYLI”

Dursun Özbek: “Okan Buruk’un burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Yaşadığı başarılarla burada olmayı hak ediyor. Galatasaraylı kimliğini her seferinde açıklayan Okan Buruk ile imza atıyoruz. Galatasaray değerleri açısından çok önemli. 17 Mayıs 1992’de Galatasaray formasını Bakırköyspor maçında giydi. 17 Mayıs 2000’de kupayı gözyaşlarıyla kaldırdı. Okan Buruk’un kulübeden çıkışı, koşarak sahaya girişi gözlerimizin önünden gitmiyor. Ayakkabılarının arkasına basmış koşuyordu. Gerçek bir Galatasaraylı.”

“BÖYLE BİR YAPI YOKSA BAŞARI GELMİYOR”

Dursun Özbek: “Uçaklar ne zaman inecek? Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Galatasaray’ın son 10 yılda yaşadıkları var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızın amacı bulunuyor. Sportif başarı ve mali yapıyı sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz. Böyle bir yapı yoksa başarılar gelmiyor. Bu sene şampiyon olup sonraki seneleri feda etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bir defa mali bağımsızlık olması gerek. Sürdürülebilir bir mali yapı olmalı, tüm branşlar için. Bu çizgiyi yakalamak istiyoruz. Tüm branşlarda böyle. Önümüzdeki sezon çok önemli bir sezon. Cumhuriyet’in de 100. yılı. Bu sezon alınacak başarılar, önceki sezonlardan daha kıymetli. Hazırlıklara devam ediyoruz.”

“TRANSFERE YOĞUNLAŞTIM”

Okan Buruk: “Geçen sezonki mutsuzluğu ortadan kaldıracağız. İşe başlayacağız, işi doğru yapacağız ve taraftarları heyecanlandıracağız. Taraftarlarımız transfer bekliyor. Ben de transfere yoğunlaştım. Yönetim de öyle. İyi bir kadro için yönetim elinden geleni yapıyor. Biz de en iyisini yapacağız. Taraftarımızın hak ettiği mutluluğu, güzel günleri getireceğiz. Dominant, rakiplerine üstünlük kuran bir takım oluşturacağız. Mevcut oyuncularımıza güveniyoruz. Geçen sezonu kapattık ama bütün oyuncularımızı ayağa kaldıracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Sinerji oluşturacağız. Şampiyonluk ve Avrupa’da olan bir Galatasaray istiyoruz.”

“FATİH TERİM BENİ ARADI”

Okan Buruk: “Fatih Terim benim için çok değerli, uzun yıllar beraber çalıştığımız, şampiyonluk yaşadığımız, çok büyük bir isim. Fatih Terim dün beni aradı. Hayırlı olsun dedi. Sorabileceğin her şeyi sorabilirsin dedi. Türk teknik direktörler için bir yol açtı. Biz de o yoldan ilerlediğimizi, elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı söyledim. Hoca yanımızda oldu. Değerli ve önemli. Bu tür bir konuşma geçti aramızda.”

“BAZI OYUNCULAR BİZİMLE OLACAK”

Okan Buruk: “Galatasaray’da potansiyelli oyuncular var. Transferler var. Oyuncuları göreceğiz, tanımak istiyorum. En iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Bazı oyuncular bizimle olacak, bazı oyuncular özellikle gençler belki kiralanacak. Bunu Yunus’ta yaşadık. Az süre buluyordu, gitti ve geldi. Güçlü şekilde geldi. Şu anda ilk planda oyuncularımı görmek ve tanımak istiyorum. İlk hedef oyuncularımızın hepsiyle vakit geçirmek. Sonra karar vereceğiz.”

“TÜRK SAYISINI HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR”

Okan Buruk: “Elimizdeki oyuncuların büyük bir kısmı milli ve genç oyuncular. Kaliteleri tartışılmaz. Genel olarak takım performansı ortaya çıkmıyordu. Bazen bireysel performanslar da düşük olabiliyor. Zincirleme gidiyor. Psikoloji çok önemli. Üst üste yenilgiler de etki ediyor. Tam anlamıyla performans sergileyemediler. Ama bu sene böyle olacak anlamına gelmiyor. Bütün oyuncuları göreceğiz. Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları, transfer ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki görünen eksiklerin üzerinde çok fazla çalışacağız. Doğru bir çalışma yapacağız. Türk sayısı da önem kazanıyor. Kadro programı üzerinde Türk sayısını hesaplamamız gerekiyor. Türk oyuncular katmak istiyoruz. Direkt katkı verecek yabancı oyuncuları da içeriye katmak istiyoruz. Bütün oyuncuların performansları değişecektir. Çevresinde daha iyi oyuncularla daha iyi performans verebilir oyuncular. Transferler yapacağız, oyuncuların gelişimi için elimizden geleni yapacağız.”

“OYUNCU ZEKASI ÖNEMLİ”

Okan Buruk: “Şampiyonluk yaşadığım Başakşehir’de 4-3-3 üzerinden de oynadık, 4-4-2’yi de kullandık. Bazen iki forvetle oynadık. Savunmayı 4’lü savunma düşünüyorum. Önüne, gelebilecek oyuncu tiplemeleri önemli. Bu formasyon üzerinden gideceğiz. Günümüz futbolunda başlangıç dizilişleri önemli ama top bizde ve rakipteyken oluşturacağımız dizilişler de önemli. Oyuncu zekası önemli. Zeki oyuncularla çok daha fazla verim alabiliyorsunuz. Saha içi taktiksel değişiklik olabilir. 4’lü savunma üstünden yapılanıyoruz. Sadece tek bir formasyon üzerinden değil birkaç formasyon üzerinden gideceğiz.”