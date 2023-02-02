Galatasaray’da Okan Buruk Mostafa Mohamed ile görüştü

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yeni sezon planlarını yönetim ile paylaşmaya başladı. Önümüzdeki sezon forvet konusunda problemler olacağını düşünen genç çalıştırıcı şimdiden önlemini almak istiyor.

Alper MERT

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Galatasaray'da flaş bir çıkış yapmasının ardından Fatih Terim ile yıldızı bir türlü barışmadığı için form düşüklüğü yaşayan Mostafa Mohamed'in, Nantes'te kalması üzerine yapılan planları Okan Buruk'un talebi bozdu. Kulüp scoutlarına takip talimatı vererek Mısırlı'nın analiz raporlarını inceleyen Buruk, Mohamed ile de Facetime üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

NANTES'TE PANİK BAŞLADI

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray'dan 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu ile Mostafa'yı kiralayan Nantes yönetimi bonservis konusunda sezon sonunu beklemeden harekete geçme kararı aldı. Ancak Okan Buruk, Mısırlı golcüye Nantes'in teklifini kabul etmemesi halinde önümüzdeki sezon kapıların açık olacağını söyledi. Son kararı ise Mısırlı futbolcu verecek.