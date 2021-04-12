Galatasaray’da oklar Fatih Terim’e çevrildi

Oynadığı son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen (2B-3M) Galatasaray kaybettiği 13 puanla şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. Yaşanan kayıplar sonrasında eleştiri okları Teknik Direktör Fatih Terim'e döndü.

Sarı-kırmızılı camiada tecrübeli hocanın bu sezon birçok hatayı üst üste yapmasının kötü sonuçları da beraberinde getirdiği konuşuluyor. Terim'in yaptığı hataların bazıları şöyle sıralanıyor:

Sahada kalamadı: Aldığı cezalarla takımı birçok kez yalnız bıraktı.

Geniş kadroyu oturtamadı: Sürekli değişen ilk 11 ve kurgu, başarısızlık getirdi. Yıldızlar kulübeye hapsoldu.

Mostafa ve Falcao'yu kaybetti: Formda olan Falcao yedek kaldı. Çift forvet denedi. Sürekli karar değiştirip ikisini de kaybetti.

Geri dönemedi: Geriye düşülen hiçbir maçı çevirmeyi başaramadı. Oyuncu değişiklikleri çözüm getirmedi.

Rakip analizi zayıf kaldı: Son 6 haftada oyun üstünlüğünü bir türlü eline alamadı. Rakipler, Galatasaray'ı çözüp sonuca gitti.

ÇİFTE STANDART

Öte yandan evinde Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Galatasaray, şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Suat Arslanboğa'ya büyük tepki vardı. Maç içinde Lens'in Yedlin'e müdahalesine çıkmayan ancak Donk'a gösterilen kırmızı karta isyan eden Galatasaray, son anlarda iptal edilen penaltı ve kırmızı karta da tepki gösterdi.

DÜDÜKLER ADİL ÇALINSIN

Ligin geride kalan bölümünde benzer pozisyonlarda aleyhlerine farklı, rakiplerinin lehine farklı kararlar verildiğini savunan G.Saray yönetimi konuyu çifte standart olarak yorumluyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin geçmişte verilen kararları bir dosya halinde toplayarak hafta içinde MHK'ya bir başvuruda bulunacağı belirtildi. Galatasaray kalan maçlarda adil bir yönetim talep edecek.