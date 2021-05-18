Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu.
Bugün yapılan ve 4 saat süren kritik toplantının ardından olağan seçimli genel kurul kararı verildi. İşte Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama:
”Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
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Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran’a kadar yapılamayacak.
Yönetim, seçim sürecini sil baştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.
Renk seçimi 7 Mayıs’ta yapılacak. Bu sebeple adaylar en geç 7 Mayıs saat 18.00’e kadar listelerini iletti. Galatasaray yönetimi, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22/29 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimi, pandemi önlemleri sebebiyle en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal etti. Bu nedenle başkanlık seçimi 29 Mayıs’a ertelenmişti.
Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi 4 aday listesini divan kuruluna teslim etti.
Eşref Hamamcıoğlu
Burak Elmas
Metin Öztürk
Işın Çelebi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.