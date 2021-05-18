Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu.

Bugün yapılan ve 4 saat süren kritik toplantının ardından olağan seçimli genel kurul kararı verildi. İşte Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama:

”Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

Gündem:

Açılış,

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

Seçimler;

Kulüp Başkanı

Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

Kapanış

Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran’a kadar yapılamayacak.

Yönetim, seçim sürecini sil baştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.

BAŞKANLIK İÇİN 4 ADAY VAR

Renk seçimi 7 Mayıs’ta yapılacak. Bu sebeple adaylar en geç 7 Mayıs saat 18.00’e kadar listelerini iletti. Galatasaray yönetimi, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22/29 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimi, pandemi önlemleri sebebiyle en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal etti. Bu nedenle başkanlık seçimi 29 Mayıs’a ertelenmişti.

Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi 4 aday listesini divan kuruluna teslim etti.

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Metin Öztürk

Işın Çelebi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.