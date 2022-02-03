Galatasaray’da Omar Elabdellaoui corona yakalandı

Galatasaray Kulübü, Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

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Süper Lig’de Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui’nin test sonucu pozitif çıkmıştır” denildi. Testi pozitif çıkan Omar’ın, karantina ve izolasyon süreci de başlatıldı.

2021 yılbaşı kutlamasında havai fişeklerin suratına patlaması nedeniyle suratından yaralanan Omar, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara dönme hazırlığı yapıyordu.

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