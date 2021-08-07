Galatasaray’da öncelik sabır! Fatih Terim’den güvenoyu…

Galatasaray teknik heyeti, takımın durumundan memnun. Fatih Terim, yeni oyuncuların fazlalığına ve önemli eksiklere rağmen takımının iyi sinyaller verdiğini düşünüyor. Ligin başlamasıyla birlikte gerçek güçlerini göstereceklerine inanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile berabere kalınmasının moral bozukluğunu yaşayan Galatasaray'da, Fatih Terim takımına güveniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, önemli eksiklere ve pek çok futbolcunun kısa süre önce aralarına katılmalarına rağmen, hazır bir takıma karşı iyi sinyaller verdiklerini belirtti.

Terim, yaptığı toplantıda, futbolcularına, “Eksiklerimiz ve beceriksizliklerimiz var. Buna rağmen daha iyi olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

TAKIMA MORAL VERDİ

“Daha fazla çalışmamız lazım” ifadesini kullanan teknik patron Fatih Terim, taraftarın tepkisini alan isimlerle de tek tek konuştu, moral verip “Kulaklarınızı tıkayın. Taraftar size gereken desteği verecek” dedi. Terim, yöneticilerle yaptığı toplantıda da takıma yeni katılacak isimlerle birlikte sezona en iyi şekilde başlayacaklarını, birkaç hafta içinde arzulanan performansa ulaşacaklarını, “Biraz sabredersek iyi yerlere geleceğiz” yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir Türkiye, UEFA sıralamasında ateşle oynuyor! Vay halimize...