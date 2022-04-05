Galatasaray’da Öner Kılıç görevinden ayrıldı

Galatasaray Divan Kurulu'nda görev yapan Öner Kılıç istifa ettiğini duyurdu. Öner Kılıç, istifa mektubunda Divan Kurulu'nun seçim ile ilgili kararı eleştirdi.

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Galatasaray Divan Kurulu’nda Sayman görevini yürüten Öner Kılıç, istifa etti. Öner Kılıç, Galatasaray Divan Kurulu’na sunduğu istifa mektubunda, görevi bırakmasının nedenlerini anlattı.

Öner Kılıç, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüz 37. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılı faaliyetleri açısından idari yönden ibra edilmemesi gerekçe gösterilerek 30 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü seçime katılamayacaklarını belirten Divan Kurulu Başkanlığı kararını doğru ve yerinde bulmuyorum. Bu gerekçe ile Divan Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili kişilere seçime katılamayacaklarını belirten karara muhalif kalarak imzamı atmadım.

Özellikle, Galatasaray’ımızın büyük desteğe ihtiyacı olduğu bugünlerde kulübümüze hizmet etmiş kişilerin seçilme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmem mümkün değildir. Galatasaray Spor Kulübü, taraftarı, üyeleri ve sporcularıyla bir bütün olup, en büyük başarılara birlik ve beraberlik içerisinde ayrım gözetmeksizin camiamızın fedakarlıklarıyla ulaşmıştır.

Her türlü ısrarıma rağmen doğru olmayan bu kararı engelleyemediğim için Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı yazman üyeliğinden istifa ettiğimi camiamıza ve spor kamuoyuna duyuruyorum.”