Galatasaray’da orta sahaya iki aday

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, orta saha transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi.

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Galatasaray yeni yıldızlarla güçlenen şampiyon kadroyu bir de merkez orta saha ile Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarmak istiyor.

Bunun için de iki isim radarda: Manchester United'dan Fred ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele…

Önceliği Fred'e veren Galatasaray, Manchester United ile pazarlıklarını sürdürürken yeni takımların yarışa girmesi üzerine beklemeye karar verdi. Pazarlıkların açık artırmaya dönmesinin mali açıdan zarar vereceğini belirten yöneticiler, Angelino'da olduğu gibi ‘Bekle ve gör' taktiğini izleyecek. Manchester United'ın son olarak 13 milyon Euro istediği bildirildi.

B Planı olarak görülen Ndombele ise kulübünden ayrılmaya hazır ancak Tottenham 10 milyon Euro'da ısrarcı… İki futbolcudan bütçeye ve ödeme planına uyan transfer edilecek.