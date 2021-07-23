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Galatasaray’da Patrick van Aanholt transferi imzaya kaldı

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. İki ismi KAP'a bildiren Galatasaray, sol bek bölgesi için bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile prensipte anlaşırken, resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

Güncellenme: 23:30, 23/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da Patrick van Aanholt transferi imzaya kaldı

Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV’ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt transferleri konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Gün içerisinde Romanya’nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau’nun ve Fransa’nın Rennes takımında oynayan Sacha Boey transferlerii için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Galatasaray, sol bek için de Patrick van Aanholt transferine ağırlık verdi.

Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, KAP’a Patrick Van Aanholt transferi ile ilgili bir bildiride bulundu.

Yapılan bildiride “Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Yayınlanma Tarihi:23:10,