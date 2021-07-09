Galatasaray’da Paulinho’nun alternatifi hazır: 10’un adı Halilovic…

Öncelikli hedefi sol bek olan ve transferi PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yetiştirmek için çaba harcayan Galatasaray yönetiminin gündeminde hücuma dönük isimler de var. Halen boşta olan Brezilyalı 10 numara Paulinho (30) için temaslar sürerken listeye Alen Halilovic de eklendi. Hırvatistan'dan tportal'ın haberine göre 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Birmingham'ın yeni kontrat önerisini reddetti ve İngiliz kulübü ile yollarını ayırdı.

LOPES KİRALANABİLİR

BARCELONA, Hamburg, Milan, Heerenveen gibi kulüplerde de boy gösteren, 10 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Halilovic'in transferinde rakip Panathinaikos. Sağ kanat için göndeme gelen isim ise Rony Lopes. Sevilla ile Haziran 2024'e kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki Brezilya kökenli Portekizli futbolcunun kiralanması gündemde. Lopes, asıl bölgesi olan sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

FERNANDES’TE OPSİYON PAZARLIĞI

Galatasaray’ın kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gedson Fernandes'te yeni bir pürüz çıktı. Satın olma opsiyonunun 10 milyon Euro olarak belirlenmesini isteyen Cimbom, Portekiz kulübü 15 milyonda diretince görüşmeler tıkandı. Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira da kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekârlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı. Bu gelişmenin, süreci uzatması bekleniyor.