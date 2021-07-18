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Galatasaray’da PSV Eindhoven hazırlığı! Sakatlığı olan futbolcuların son durumu…

Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven'la karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılı takımdaki sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu açıklanırken Radamel Falcao'nun antrenmana katılmadığı belirtildi.

Güncellenme: 23:38, 18/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da PSV Eindhoven hazırlığı! Sakatlığı olan futbolcuların son durumu…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı. Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında forma giymişti. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dâhilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fatih Terim Futbol Galatasaray Hollanda PSV Şampiyonlar Ligi tweet Twitter UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi
Yayınlanma Tarihi:22:44,