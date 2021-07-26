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Galatasaray’da PSV hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında PSV ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Güncellenme: 17:38, 26/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da PSV hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray'ın rövanş maçı öncesi basın toplantısı ve son antrenman yarın gerçekleştirilecek.
Teknik Direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesindeki son antrenman ise saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapılacak.

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