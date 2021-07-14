Galatasaray’da PSV maçı öncesi 3’lü transfer

Yeni sezon transfer planlamasını dört bir yandan sürdüren Galatasaray’da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kısa bir süre kala tranfer atağına geçildi. Sarı kırmızılılarda UEFA'YA oyuncu listesi 15 Temmuz’da teslim edilecek, 21 Temmuz'daki PSV maçı öncesi bu listede iki değişiklik yapabilecek Galatasaray gaza bastı. İşte detaylar…

1-GEDSON FERNANDES

Benfica, orta saha Joao Mario'yu transfer etti; böylece Gedson Fernandes'in de ayrılığı için ortam sağlandı. Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica geçici başkanı Rui Costa ile temasları sürdürüyor. Gedson'un bugün yeniden kiralanması yüksek ihtimal.

2 – PATRICK VAN AANHOLT

Aanholt'un menajeri İstanbul'daydı. Galatasaraylı yetkililerin, bu oyuncunun temsilcileriyle büyük oranda anlaştığı bildirildi. Bonservis sorunu bulunmayan

30 yaşındaki sol beke yapılan 3 yıl için 5 milyon Euro'luk teklifin kabul görmesi bekleniyor.

3- NICOLAE STANCIU

Slavia Prag'ın 10 numarası Stanciu için de pazarlıklar sürüyor. 6 milyon Euro isteyen Çek ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, Burak Elmas'la yaptığı görüşmeden anlaşma çıkmadığını söyledi.