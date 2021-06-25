Galatasaray’da PSV maçı öncesi Mostafa Mohamed müjdesi

ŞAMPİYONLAR Ligi 2. ön eleme turunda 21 ve 28 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak Galatasaray'a golcüsü Mostafa Mohamed'den sevindirici bir haber geldi. Mısır Milli Takımı'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadrosunda bulunan 23 yaşındaki santrforun Devler Ligi'ndeki 2 maçı kaçırması bekleniyordu. Ancak Mısır Futbol Federasyonu'ndan alınan özel izinle Mostafa, PSV'ye karşı forma giyebilecek.

FLORYA’YA GERİ DÖNDÜ

GENÇ golcü, milli takım kampından ayrılarak PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a geri dönerek dünkü antrenmana katıldı. Mostafa Mohamed'in Hollanda ekibiyle oynanacak zorlu maçlarda sahada yer alabilecek olması Teknik Direktör Fatih Terim'i de çok sevindirdi. Santrforda tek seçeneği, koronavirüsü yeni atlatan Radamel Falcao olan Terim, Mostafa'nın dönüşüyle taktik anlamda daha rahatladı.

SIRA EMRE VE ARDA’DA

MUSLERA, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatan G.Saray'da imza sırası Arda Turan ve Emre Akbaba'ya geldi. Arda ile geçen yıl aldığı 4 milyon TL'lik ücretten 1 senelik yeni sözleşme imzalanacak. Akbaba'nın ise 1.75 milyon Euro'luk maaşında indirimi kabul ettiği ve 2+1 yıllık teklife ‘Evet' dediği öğrenildi.