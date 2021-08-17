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Galatasaray’da Randers maçının hazırlıklarına Marcao katılmadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray’da Randers maçının hazırlıklarına Marcao katılmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Giresunspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Sarı-kırmızılılar, ardından pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan Galatasaraylı futbolcular, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, dün oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na fiziksel saldırıda bulunan Marcao Teixeira ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Randers maçı için yarın saat 10.30’da Danimarka’nın Aarhus kentine hareket edecek.

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