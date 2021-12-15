Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın yardımcılığını yapan Rezan Epözdemir, yönetim kurulundan istifa etme kararı aldı.

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa etme kararı aldı. Epözdemir’in daha önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tartıştığı iddia edilmişti. Rezan Epözdemir’in istifası Elmas yönetiminin ilk istifası oldu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Epözdemir, “Cuma sabah 11.00’de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Gereği bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.

Cuma sabah 11.00’de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur. — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 15, 2021

FİKİR AYRILIKLARI

Hande Ocak Başev’in CEO olarak atanmasıyla eleştiriler getiren Rezan Epözdemir, Beşiktaş’a deplasmanda mağlup oldukları maçtan sonra yönetim kurulu üyesi Remzi Sanver’in siyah-beyazlıların galibiyeti hak ettiğine dair yorumlarına da bir basın toplantısında karşı çıkmıştı.