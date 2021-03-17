Galatasaray’da Ryan Donk takıma geri döndü

3-0’lık Kayserispor galibiyetiyle zirve yarışında yara almayan Galatasaray, 19 Mart Cuma günü saat 19.00’da oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan futbolcular daha sonra taktik idman yaptı. Çalışma yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Ryan Donk da takımla birlikte çalıştı. Çalışmalarına devam eden Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Ryan Donk’un Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından netlik kazanacak.