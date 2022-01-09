Galatasaray’da sabrın sonu felaket! Çıldırtan proje…

Galatasaray'daki değişim süreci sıkıntılı ilerlerken eziyete dönüştü. Aslan, 10 eksikle çıktığı 2022'nin ilk maçında da Giresun'a diş geçiremedi. Konuk Karadeniz ekibi ilk atağında Suleymanov ile golü bulup işi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, son 9 lig maçında 1 galibiyette kalıp 4. yenilgisini yaşadı.

Mesut YILDIRIM

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Türkiye Kupası'ndan elenen, Süper Lig'in ikinci devresine de Trabzonspor'un 22 puan gerisinde başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in liderliğindeki değişim süreci, camia için adeta eziyete dönüştü.

Cimbom, 10 eksikle çıktığı 2022'nin ilk maçında Giresunspor'a evinde boyun eğerken futboluyla tat vermedi, pozisyon üretmekte zorlandı. Konuk Karadeniz ekibi, 11'deki ilk atağında golü buldu. Kontratakta Sergio soldan ortaladı, Suleymanov attı: 0-1. 57'de Babel ortaladı; Cicaldau ve Halil'in vuruşlarında Okan gole izin vermedi. Sarı kırmızılıların küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 9.

Aslan’da 10 eksik

Marcao: Cezalı

Kerem: Cezalı

Mohamed: Milli takım

Feghouli: Milli takım

Muslera: Sakat

Diagne: Sakat

Van Aanholt: Covid-19

Fatih: Covid-19

Taylan: Covid-19

Alpaslan: Covid-19

ÇILDIRTAN PROJE

Terim’in ‘proje' olarak nitelendirdiği değişim süreci, puan cetveline tarihin en kötü performanslarından biri olarak yansıdı. 20. hafta itibariyle Galatasaray'ın galibiyet-mağlubiyet sayısı (7) ile attığı-yediği gol sayısı (24) eşit. Gençleştirme operasyonuna sahne olan sezonda en çok forma şansı bulan 10 oyuncudan 5'i 30 yaşın üzerinde:

İsim Yaş Maç Kerem 23 32 Mohamed 24 29 Berkan 23 29 Van Aanholt 31 28 Muslera 35 27 Diagne 30 23 Taylan 26 25 Nelsson 23 25 Babel 35 25 Feghouli 32 23

FATİH TERİM: “HEP İNİŞTEYİZ”

GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim, kötü gidişi anlatırken “Golü yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık. Gençlerin olduğu yerde iniş-çıkış olur ama hep inişteyiz. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz. Yaşayacağız, göreceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bir tüneldeyiz ve tünelin sonundaki ışığı görüyorum” ifadelerini kullandı; taraftar tepkisi için de “Kimse bunu hak etmiyor. Avrupa'da bizi en iyi temsil edecek, en yukarı çıkaracak olan onlar. Taraftar kızabilir, ama kırıcı olmamalı” yorumunda bulundu.

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