Galatasaray’da Sacha Boey geri döndü
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sacha Boey, Giresunspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor’u sahasında konuk edecek Galatasaray’da Sacha Boey sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11’e geri döndü.
30 Eylül 2021’de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya karşılaşmasında sakatlanan ve sonrasında tedavisi süren Boey, 3 ay sonra sonra Giresunspor maçıyla formasına kavuştu.
Galatasaray’da Giresunspor maçı öncesi eksikleri göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçta; Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed yok.