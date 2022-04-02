Galatasaray’da şaşırtan sessizlik! İddialar havada kaldı…

Galatasaray'da başkan Elmas’ın açıkladığı menajer dosyası, tesislerden ürün çalınıp satılması ve Gün’ün transferlerdeki çeteleşmeyi anlatması; sarı-kırmızılı camiada karşılık bulmadı. Akıllarda “Neden herkes susuyor” sorusu var.

Mesut YILDIRIM

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Başkan Burak Elmas ve ekibinin, ibrasızlığın ardından seçim kararı almasıyla seçim sürecine giren Galatasaray'da ‘şaşırtan bir sessizlik' yaşanıyor. Sadece sarı-kırmızılı kulübü değil, tüm Türk futbolunu etkileyecek araştırma ve açıklamaların ardından hiçbir girişimin olmaması, bu sessizliğin göstergesi. Elmas'ın açıkladığı menajer dosyası ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ürün çalınıp satılması gibi çok önemli araştırma ve iddialara yenisi eklendi.

KİMSEDEN SES YOK

Yönetici Işıtan Gün, menajer komisyonlarını ve transferdeki çeteleşmeyi açıkladı; bunu da SÖZCÜ, ‘GS Leaks' manşetiyle duyurdu. Ancak bu sarsıcı gelişmeler, camiada karşılık bulmadı. Genel kurul dahil hiçbir ortamda bu rapor ve iddiaların konuşulmaması; camiadan hiç kimsenin bu konuda bir girişimde bulunmaması dikkat çekerken akıllara “Neden herkes susuyor” sorusu geliyor.

FATİHOĞLU’NDAN BAŞVURU

Daha önce başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, tüm mali raporların, özellikle nakit akım tablosunun şeffaflıkla açıklanması gerektiğini belirterek bu konuda divan başkanlığına dilekçe verdi. Fatinoğlu “Başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağız” dedi.