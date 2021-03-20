Galatasaray’da savunma faciası

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor'dan yediği goller “Bu hataları amatörler yapmaz” dedirtti. Olayın kahramanları Saracchi, Luyindama, Marcao ve Yedlin'den oluşan savunma hattıydı. 2. dakikada Saracchi'nin kullandığı taç atışında Luyindama topu kaçırdı, Samudio affetmedi. Bu, Cimbom'un bu sezon en erken yediği gol oldu. 41'de yine Saracchi'nin pasını ayağının altından kaçıran isim Marcao'ydu ve bu kez Boldrin, Muslera ile karşı karşıya kalıp hatayı iyi değerlendirdi.

Yedlin ise Skoda'nın penaltısı öncesi kaleye giden topu eliyle keserek 3. gole zemin hazırladı.

“Bu kadar hata olmaz”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, yenilen gollerin bireysel hatalara dayalı olduğunu belirtip memnun olmadığını dile getirdi.

Fatih Terim, şunları söyledi:

“Bazı kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini tamamlarsak çıkan, giren, oynayan, oynamayan daha iyi olacak. Emre Taşdemir dahil hepimiz hazırız. Hiç sakatımız kalmadı ama maça baktığımızda eksiklerimizin olmadığına sevinemedik bile… İlk iki gol ve sonraki penaltı, bireysel hatalardan meydana geldi. Bu kadar hatayı kabul etmek mümkün değil. Ofansif anlamda iyi işler yaptık maçı koparabilecek pozisyonları da yakaladık ama gerçekleşmedi. Galatasaray'ın futbolcuları böyle hatalar yapmamalı.”