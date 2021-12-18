Galatasaray’da savunmada kırmızı alarm

Galatasaray'ın defans bölgesinde sakatlıklar baş gösterdi. Marcao, geri döndü ama hazır değil. Luyindama’nın sakatlığı devam ediyor. Nelsson’un sarı kart sınırında olması nedeniyle teknik heyet, Danimarkalı stoperi uyardı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da savunmada kırmızı alarm verildi. Sarı-kırmızılılarda, Marcao sakatlığı nedeniyle Sivas'ta forma giymedi ve Luyindama'nın hatalı performansından dolayı yenilgi kaçınılmaz olmuştu. Luyindama, o maçta sakatlandı ve tedavisine devam ediliyor. Marcao, dün idmanlara başladı ancak sağlık heyetinin programı dahilinde çalışıyor. Bugün Başakşehir maçında hem Marcao hem de Luyindama yok.

MARCAO'SUZ ZOR

Fatih Terim, savunmada Nelsson ile Alpaslan'a görev verecek. Nelsson ise sarı kart sınırında. Danimarkalı stoper, bugün kart görürse Adana Demir maçında yok. Teknik heyet, Nelsson'a kart görmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bu arada Marcao'nun forma giymediği 9 maçta sarı-kırmızılılar kalesinde 13 gol gördü, 2 kez mağlup oldu ve 3 de beraberlik elde etti.