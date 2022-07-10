Galatasaray’da savunmaya Alman duvarı

Marcao Sevilla'ya gitti, Galatasaray'da savunmaya takviye arayışı hızlandı. Galatasaray yönetimi, Fransız ekibi Lyon’dan ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki deneyimli stoper Boateng'in menajerini İstanbul’a davet etti.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’da yılan hikâyesine dönen Marcao transferi, nihayet sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Ocak 2019'daki ara dönemde Portekiz'in Chaves kulübünden 4 milyon Euro'ya renklerine kattığı 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi 3 buçuk yıl sonra yaklaşık 3 katına Sevilla'ya sattı.

İspanyol ekibi ile 12 milyon Euro+2 milyon Euro bonuslar karşılığı anlaşan Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. Daha önce bu bölgeye Abdülkerim Bardakçı takviyesi yapılmış, Denayer'den yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçilmişti.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Teknik Direktör Okan Buruk'un stoper rotasyonunu yetersiz bulması ve defansın ortasının kilit bölge olması nedeniyle, Nelsson'un partnerliğini yapması için deneyimli bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılarda Jerome Boateng gündeme geldi.

Olympique Lyon ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek 33 yaşındaki Alman stoperin menajerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Alman medyası, Boateng'in geçen sezon 27 maçta formasını giydiği Lyon'dan ayrılmak istediğini, İstanbul'un deneyimli oyuncu için önemli bir seçenek olduğunu duyurdu.

KAAN AYHAN BEKLEYİŞİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur'un transfer mesaisi sürüyor. Oliveira transferini bitirdikten sonra İstanbul'a dönmeyen Timur, Avusturya kampına geçti.

Timur burada Kaan Ayhan görüşmelerini sürdürecek. Gurbetçi stoper için Sassuolo ile pazarlık devam ediyor. Aynı kulüple sağ bek Mert Müldür için de görüşen Timur'un Joao Pedro ve Umut Bozok ile ilgili çabaları da hız kesmedi.

YENİ MEL SIRADA

Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş hamlelerinin ardından gaza basan Galatasaray'ın üçüncü transferi Sergio Oliveira oldu. Sarı-kırmızılılar, cuma akşamı İstanbul'a gelen 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Oliveira ile eski kaptan Selçuk İnan'ın boşluğu doldurulmuş olacak.

Sarı-kırmızılılar'ın ‘yeni Felipe Melo' arayışı da sürüyor. Real Betis'ten William Carvalho öncelikli hedef olsa da ön libero alternatiflerinin sayısı fazla. Paris Saint-Germain'in 32 yaşındaki Senegalli ön liberosu İdrissa Gueye'nin kiralanması gündemde.