Galatasaray’da seçim iptal edildi, camia karıştı! Kayyum ihtimali ve Terim’in istifası…

Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Dünkü yönetim toplantısında, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul iptal edildi.

İptale gerekçe olarak özetle alınabilecek yeni idari tedbirler gösterildi; seçimin, pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte gerçekleştirileceği belirtildi. Bu haberle gündem de değişti. Başkan Mustafa Cengiz yönetiminden üç istifa geldi. Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevini bıraktı.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA İDDİASI

Başkan Cengiz, tüzük gereği yeni bir seçim takvimi belirlemek zorunda. Bunun da pandemi koşullarının hafiflemesinin beklendiği ağustos-eylül aylarında olacağı konuşuluyor. Buna rağmen camia tepkili. Cengiz'e yönelik ‘resmi makamların kararlarını beklemeden seçim iptal edildi' eleştirisi yapılıyor. Kulislerde, Mustafa Cengiz'in, tüzüğün 109.2 sayılı maddesi uyarınca, ‘seçimlerin yapılmasını engelleyici davranışta bulunma' gerekçesiyle üyelikten çıkarma yaptırımı ile karşılaşabileceği iddiası konuşuluyor.

BAŞKAN ADAYLARI NE DEDİ?

Eşref Hamamcıoğlu: “Galatasaray’ın genlerinde demokrasi kültürü vardır. Camiamız bu tür aleni tüzük ihlali ile yapılan darbelere gereken tepkiyi verecektir. Kulüp çaresiz değildir ve tarihimizde hiç yaşanmamış olan bu karmaşadan yara almadan, birlikte daha da güçlenerek çıkmasını biliriz.”

“Galatasaray’ın genlerinde demokrasi kültürü vardır. Camiamız bu tür aleni tüzük ihlali ile yapılan darbelere gereken tepkiyi verecektir. Kulüp çaresiz değildir ve tarihimizde hiç yaşanmamış olan bu karmaşadan yara almadan, birlikte daha da güçlenerek çıkmasını biliriz.” Burak Elmas: “Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin ‘iptali' söz konusu olamaz. ‘Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak.”

“Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin ‘iptali' söz konusu olamaz. ‘Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak.” Metin Öztürk: “Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız… Kendi listesini oluşturamadı. İmza toparlayamıyor. Devlet seni zorlamadı, kendi kararınla yaptın. Mustafa Cengiz, Truva atıdır.”

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GÖZLER BU MADDELERDE

Galatasaray tüzüğünde yeni bir seçim kararı alınmasına yönelik dikkat çekici maddeler bulunuyor. İlki 93. madde. Burada, yönetim kurulu üyeliklerinin (asil-yedek dahil) boşalması durumunda yönetimin düşeceği ve bir ay içinde seçime gidileceği belirtiliyor. Mustafa Cengiz'in 10 asil 5 yedek üyesinden 6 isim şimdiye dek istifa etti. 3 istifa daha yaşanırsa yönetim, imza yeter sayısını kaybedecek. Diğeri ise 130. madde… Burada organ ve kurulların üye sayısının yarıdan aza düşmesi halinde bir ay içinde olağanüstü seçime gidileceği vurgulanıyor.

EYVAH! KAYYUM

Galatasaray yönetiminin aldığı tartışılan kararın kayyum riskini doğurduğu yorumları yapılıyor. Resmi makamlardan cevap gelmeden seçimin iptal edilmesiyle üyelere karara itiraz hakkı doğduğu belirtiliyor. Seçim isteyen ve yönetimin kararını usulsüz bulan üyelerin mahkeme sürecini başlatması halinde sulh hâkimliği, üç üyeden oluşan seçim kayyumunu resmen göreve getirebilir.

FATİH TERİM İSTİFA EDEBİLİR

Mustafa Cengiz ve yönetimiyle bir küs bir barışık yola devam eden teknik patron Fatih Terim'in beklenen kararı alabileceği belirtiliyor. Cengiz'in, yeni seçime kadar yani ucu açık şekilde başkanlığa devam edecek olması nedeniyle Terim'in görevi bırakabileceği iddiaları gündeme düştü. Daha

önce, “Bir söz verdim ve bunu tutacağım” diyen Terim'in sezonun biteceği tarih olan 17 Mayıs ile birlikte istifa etmeyi düşündüğü vurgulanıyor. Söz konusu tarih, aynı zamanda UEFA Kupası zaferiyle de çakışıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek kurt hocanın üç yıllık opsiyonunu kullanmayacağı

belirtiliyor.

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İŞTE OLAY KARAR

Demokrasi adına' vurgusu: “17 Mayıs'tan sonra tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında, katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda yapılabilmesi adına, yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.”