Galatasaray’da seçim kaosu

Genel kurul süreçlerini İstanbul Valiliği’nden sonra Fırat Develioğlu da mahkemeye taşıdı. Mahkeme, 30 Nisan’daki kongrenin tedbiren durdurulmasına karar verdi, yönetim itiraz etti.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten ve 25 saat süren mali genel kurul sonrası yaşananlar, kaotik bir hal aldı. İstanbul Valiliği, Dernekler Masası'nın hazırladığı rapor üzerine kulüp aleyhine dava açmış; tedbir kararı reddedilmişti.

Olağanüstü genel kurula hazırlanan Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu. Fırat Develioğlu, iptal ve ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle dava açtı. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

BAŞKAN VE ADAYLAR TOPLANDI

Bu gelişmenin ardından Kulüp Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, son mali genel kurulun divan başkanlığını yürüten Metin Sinan Arslan ve başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün avukatlarıyla bir araya geldi. Bu kritik buluşmadan, sürecin bir üst mahkemeye taşınması kararı çıktı. Tedbirin kaldırılması için yapılan itiraz kabul edildi. Duruşma cuma günü. Tedbir kaldırılmazsa, Galatasaray'ın seçime gidebilmesi için, başkan ve yönetim kurulunun istifa etmesi gerekiyor.

ALTERNATİF: İSTİFA VEYA DEVAM

Bu durumda yönetimin görevleri fiilen sonlanacağından, kulübe camia içinden bir ‘seçim kayyumu' atanma riski ortaya çıkacak. Camiadan bir kesim ise kayyum riskinin önüne geçebilmek için, Elmas'ın görevine devam etmesini istiyor. Bu plana göre Elmas ve ekibi, mahkemelerdeki süreç belli olduktan sonra ileriki aylarda yeniden bir seçim kararı alıp kulübü yeniden olağanüstü genel kurula taşıyabilir. Kulüpten ihraç edilen eski Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ise kişisel durumu ile ilgili dava açmıştı.