Galatasaray’da seçim öncesi kritik toplantı

Galatasaray’da 12 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi, sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimleri arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray’ın seçim sonrası ekonomisi masaya yatırılırken, seçim sonrası kazanan yönetime nasıl katkı sağlanabileceği tartışıldı. Toplantıda ayrıca olası hukuki sorunların analizleri de yapıldı.

Toplantıda İrfan Aktar, İnan Kıraç, Doğan Hasol, İzzettin Doğan, Adnan Öztürk, Ünal Aysal, Ahmet Özdoğan yer aldı. Toplantıya mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ise sonradan katıldı.

Ünal Aysal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Arkadaşlar ile Galatasaray’ın seçim sonrası ekonomisini, seçilen adaya nasıl katkı sağlanabileceği ve hukuki sorunları aramızda konuştuk. Adayların demokratik kurallara uygun ve tam rekabet içinde yarışmalarının faydalı olacağı kararına vardık” dedi.