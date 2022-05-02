Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu, yapılan toplantı sonrası seçim tarihini belirledi.

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Galatasaray Kulübü, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihi açıklandı.

Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, bugün akşam saatlerinde yaptığı toplantı sonrası seçim tarihini belirledi. Galatasaray Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı. Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nun Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını belirtildi.

Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, “2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.