Galatasaray’da seçime ikinci engel! Kritik karar bekleniyor…

Galatasaray'da kritik bekleyiş başladı. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin iptal ettiği tedbir kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Kararın bugün çıkması bekleniyor. Sonuç, yarınki seçimin kaderini belirleyecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray gündemi, olağanüstü seçime bir gün kala kendini yeniden kaosun içinde buldu. Sarı-kırmızılıların yarınki seçimi yine riske girdi.

Edinilen bilgilere göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan'da kaldırılan tedbir kararını koyduran kulüp üyesi Fırat Develioğlu bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. Develioğlu, yeniden tedbir istedi. Kararın bugün UYAP'a düşmesi bekleniyor. Fakat camia içinde seçimin erteleneceğine dair bir endişe hâkim.

‘ELMAS ERTELEME İSTİYOR’ İDDİASI

Öte yandan tedbir ve dolayısıyla erteleme kararı, Başkan Burak Elmas için de yeni bir hamle ihtimalini doğuruyor. Elmas ve ekibi, en kısa zamanda tüzük tadil kongresini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Tedbir kararı yürürlüğe girerse bu kongre gerçekleştirilebilir. Yeni tüzükte, ‘ibrasızlık alan yöneticiler de seçime girebilir' şeklindeki değişiklik yapılırsa Burak Elmas, ilk olağanüstü genel kurulda aday olma şansına kavuşacak.

NELER YAŞANDI?

Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.