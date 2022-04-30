Galatasaray’da seçimli genel kurul için tavsiye kararı

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısında, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun 21-28 Mayıs tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gitmesi için oy birliğiyle tavsiye kararı alındı.

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Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde düzenlendi.

Üyelerden Hayri Kozak, divan kurulunun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu. Bunun üzerine toplantıda tavsiye kararı alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını söyleyen Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, “Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sonrasında yönetim kuruluna 21-28 Mayıs tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya yapıldı. Yaklaşık 300 divan kurulu üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı alındı.

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