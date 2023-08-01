Galatasaray’da Sergio Ramos heyecanı

Icardi’ye beğeni gönderdi. ParisSaint-Germain’den ayrıldıktan sonra adı Messi’li Inter Miami ve Ronraldo’lu Al-Nassr ile anıldı ama halen boşta. Sergio Ramos, uçaktan İstanbul’da inebilir.

Mesut YILDIRIM

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Transferde frene basmayan Galatasaray'da sıra orta sahaya geldi. Ancak, Nelsson'un gitme ihtimali ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle, masada stoper takviyesi de var. Gündemdeki isimlerden biri, camiayı heyecanlandıracak cinsten. Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara geri dönüşünü sosyal medya hesabından paylaşırken beğeni gönderen isimlerden biri Sergio Ramos oldu.

Paris Saint-Germain'de Arjantinli forvet ile birlikte forma giyen 37 yaşındaki İspanyol stoperin rotasının Florya olabileceği belirtiliyor.

28 KUPALI EFSANE STOPER

Fransız kulübü ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşamayan Sergio Ramos'un adı, Lionel Messi'nin yeni takımı İnter Miami ve Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor. Efsane stoperin Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile yeniden buluşacağı şeklindeki iddialar da doğrulanmış değil. 1'i Dünya Kupası, 2'si Avrupa Şampiyonluğu, 4'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere kariyerinde toplam 28 kupa kaldıran Ramos, geçen sezon Paris SG ile 37 maça çıkıp 3 gol atmıştı.