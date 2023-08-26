Galatasaray’da Sergio Ramos transferi Victor Nelsson’a bağlı

Galatasaray'ın yıldız stoper Sergio Ramos transferi, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'un ayrılığına bağlı.

Mesut YILDIRIM

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için bir adımı kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği de devam ediyor.

Sarı-kırmızılı camia, stopere yapılacak yıldız takviyeyi beklerken bu konuda yönetim ise aceleci davranmıyor ve önce olası satışı bekliyor: Victor Nelsson…

Danimarkalı stoper, transfer döneminin başından bu yana Arsenal'ın listesinde. Ancak yönetim, 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde geri adım atmayınca transfer gerçekleşmemişti.

İngiliz ekibi, bu yaz Ajax'tan 40 milyon Euro'ya aldığı Jurrien Timber'in ligin ilk maçında çapraz bağlarından sakatlanıp 4-6 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrası Nelsson için yeniden devreye girdi. Londra kulübünün 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde bu kez 25 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu belirtildi. Galatasaray, Nelsson'un satışını gerçekleştirirse Şampiyonlar Ligi biletini de altıktan sonra Sergio Ramos'a 1+1 yıllık imza attıracak.