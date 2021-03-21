Galatasaray’da sistem iflas etti

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybedip ağır yara alırken eleştiri okları Fatih Terim'e yöneldi. Galatasaray’ın teknik patronu, sakatlık sonrası sahalara dönen Falcao ile devre arasında gelen Mostafa Mohamed'den aynı anda yararlanmak isteyince çift forvetli dizilişe döndü.

Kayseri deplasmanındaki ilk deneme, karşılaşma 3-0 sonuçlanınca hataları örttü. Rizespor maçında ise sistem hata verdi; aynı tip iki forvetin çok gol anlamına gelmediği ortaya çıktı.

4-4-4 oynayan kalmadı

Fatih Terim’in iki maçtır denediği klasik 4-4-2 veya 4-4-2 elmas dizilişleri, Avrupa'nın 5 büyük liginde 2000'li yıllardan beri tercih edilmiyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa baz alındığında aynı tip iki santrforla oynayan tek büyük takım Inter… Teknik Direktör Atonio Conte'nin diziliş tercihi 3-5-2… Bu, zaman zaman 5-3-2 veya 3-4-1-2 de olabiliyor.

Tek isabet serbest vuruştan

Galatasaray’ın hücum silahları Falcao 1/2 şut, Mohamed 0/3 şut ile Rize mücadelesini tamamladı. Bir şutu savunmadan seken Mısırlı, iki kez kafayla kaleyi yokladı, çerçeveyi bulamadı. Pozisyona giremeyen Kolombiyalı, tek isabetli şutunu frikikten buldu, kaleciyi aşamadı. Mohamed, Falcao takıma girdikten sonra gol atamadı.

Orta saha ve kanatların hem fiziksel hem de teknik olarak zayıf kalması, istatistiklere de yansıdı; savunma da art arda hatalar yaptı. Galatasaray 6'sı isabetli 10, Rizespor ise 6'si isabetli 12 şutla maçı tamamladı.

Emre Akbaba ve Etobo varsa sorun var

Yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla Rize filelerini havalandırmasına rağmen Emre Akbaba, Galatasaray adına sınıfta kalan isimlerden biri oldu. Takıma katkısı tartışılan bir diğer oyuncu da Oghenekaro Etebo…

Biri ofansif, diğeri defansif olan bu iki orta saha oyuncusunun ortak özelliği, ikisinin de 19 lig maçında süre alması. Galatasaray, Emre Akbaba'nın süre aldığı maçların 6'sında, Etebo'nun süre aldığı maçların ise 7'sinde puan kaybetti. Galatasaray’ın ligdeki 7 mağlubiyetinin 5'i Emre Akbaba ve Etebo'nun oynadığı maçlarda geldi.