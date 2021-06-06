Galatasaray’da Sofiane Feghouli sevinci

19 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'ın scout ekibi milli takımlara giden futbolcularını yakından takip ediyor. “Değeri bulan her futbolcu satılabilir” görüşünde kararlı olan sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'nin Cezayir'de gösterdiği performans nedeniyle umutlandı. Olympiakos ve Valencia'nın talip olduğu Feghouli, Moritanya'yı 4-1 yendikleri özel maçta rakip filelere 2 gol gönderdi.

DEĞERİ YÜKSELİYOR

YÜKSEK maaşı nedeniyle göreve gelecek yeni yönetimin de satışına izin vereceği Feghouli'nin performansını yukarıya çekmesi Galatasaray adına sevindirici bir gelişme oldu. Bununla birlikte milli takımlarda bulunan tüm futbolcuların performansları mercek altında. G.Saray,

yaz transfer döneminde teklif yapılan futbolcularını en yüksek bonservis bedeliyle elden çıkarıp kasaya dev gelir getirmeyi hedefliyor.

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LUYINDAMA SATILIYOR

SARI-kırmızılılar, savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki Kongolu stoperi, Rus ve Fransız takımları

istiyor. Rusya'dan Spartak Moskova 5 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalarken yönetim bu rakamı biraz daha artırmanın

peşinde. Cimbom'un 2019'da Standard Liege'den transfer ettiği Luyindama'nın satışından bonuslarla birlikte kasasına 7 milyon Euro koymayı planladığı bildirildi