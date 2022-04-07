Galatasaray’da son noktayı müfettişler koyacak! Genel Kurul iptal olabilir…

Galatasaray'da ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptal edilmesi gündemde. Dernekler Masası’na bağlı müfettişler, hazırladıkları raporu bugün ya da yarın teslim edecek. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse genel kurul iptal edilebilir.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da sular durulmak bilmiyor… Dün ortaya çıkan bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılarda, Başkan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığı ile sonuçlanan Olağan Mali Genel Kurul'un iptal edilmesi gündeme geldi.

Mali Genel Kurul ile ilgili denetlemelerde bulunan Dernekler Masası müfettişlerinin raporu bugün ya da yarın teslim etmesi bekleniyor. Bu rapora göre müfettişler usulsüzlük tespit ederse genel kurulun iptali söz konusu olabilir. Böyle bir kararın çıkması halinde seçim sürecine ne gibi bir etkisi olacağı camia tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca aynı yöntemle bir önceki mali genel kurulun da incelendiği ve iptal riskinin bulunduğu belirtildi.

KOMİSYON İŞ BAŞINDA

Bir başka gelişme de usulsüzlükleri araştırmak için Divan Kurulu tarafından kurulduğu dün resmen açıklanan komisyonun inceleme alanında yaşandı. Elmas'ın gündeme getirdiği menajerlere ödenen ücretleri mercek altına alacak olan komisyon, ayrıca Florya'daki depolardan alınıp usulsüz satılan ürünler hakkında da soruşturma yürütecek. Elmas'ın, yöneticiler ve kulüp çalışanlarına komisyonun istediği belgeleri eksiksiz teslim etmeleri yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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