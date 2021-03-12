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Galatasaray’da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda’dan paylaşım

Galatasaray-Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda'dan flaş bir paylaşım geldi.

Güncellenme: 23:11, 12/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda’dan paylaşım

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı’nın zeminini eleştiren ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

Galatasaray Kulübü’nün tek taraflı olarak sözleşmesini iptal ettiği Belhanda, Türkçe ve Fransızca olarak yaptığı paylaşımda “Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım”  ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belhanda’nın gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafta gülümsememesi dikkat çekti.

Galatasaray’ın Belhanda açıklaması

Sarı kırmızılı kulüp, Belhanda’nın sözleşmesinin feshi konusunda KAP’a şu bildirimde bulunmuştu:

“Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. – Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp’ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.”

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“Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.”
Belhanda ne söylemişti?
Yayınlanma Tarihi:23:06,