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Galatasaray’da sular şimdilik duruldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Mayıs 2021’de yapılması planlanan seçime kadar istifa etmeyeceğini kurmaylarına iletip yeniden adaylık konusunda mayıs ayını işaret etti.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 07:53, 20/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da sular şimdilik duruldu

Galatasaray’da yeniden alevlenen başkanlık ateşi Mustafa Cengiz'in yönetimle yaptığı toplantıda şimdilik söndü. Cengiz'in yöneticilerle yaptığı görüşmede görevini bırakmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve destek vermek isteyenlerin yanında olmasını talep ettiği öğrenildi. Birlik ve beraberlik kararının ardından gözler 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçime çevrildi. Cengiz, adaylık konusunda mayısı işaret edip bu yolda erken pes etmeyeceğinin mesajını ciddi ciddi verdi.

Abdurrahim Albayrak'ın da adaylık konusundaki çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Camianın önde gelen isimleriyle temaslarına devam eden Albayrak'ın son olarak Ali Dürüst'le bir araya geldiği ve yol haritası konusunda görüş aldığı belirtildi. Galatasaray’da şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca adaylığını açıklayan isimler. Adaylar, 8 Mayıs'a kadar listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda…

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