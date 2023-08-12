Galatasaray’da tango zamanı: Paredes ve De Paul

Galatasaray, Leandro Paredes ve Rodrigo De Paul ikilisini kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yıldız santrfor Icardi de vatandaşlarıyla konuşarak Galatasaray’a gelmeleri için tavsiyede bulunuyor.

Mesut YILDIRIM

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Hücum hattına transferlerini tamamlayan Galatasaray, orta sahaya yapacağı yıldız eklemeleri için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde ise iki Arjantinli yıldız Leandro Paredes ve Rodrigo De Paul bulunuyor.

Transfer döneminin başından bu yana istenen ancak önceliğini Avrupa kulüplerine veren Paredes, beklediği teklifleri alamadı. Kulübü Paris Saint-Germain'le 6 milyon Euro bonserviste anlaşan Cimbom, oyuncuyu ikna çabalarındayken devreye Mauro Icardi de girdi.

İLK PLAN OPSİYONLU KİRALAMA

Yıldız golcü vatandaşı ve eski takım arkadaşı Paredes'le görüşerek Galatasaray'a gelmesini istedi. 29 yaşındaki oyuncunun da Icardi'den gelen bilgiler sonrası Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aslan, Paredes'in haricinde Atletico Madrid'den De Paul'ü de renklerine bağlamak istiyor. İspanyol basınından AS'ın da duyurduğu transfer gelişmesinde Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, Icardi'nin Paredes'te olduğu gibi De Paul transferinde de etkili rol oynayacağı belirtildi.

TALİPLİSİ ÇOK

Arjantin’in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda Messi ile birlikte başrol oyuncularından olan Rodrigo De Paul, 2021'de 40 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Atletico Madrid'de ise bekleneni veremedi. Teknik Direktör Diego Simeone'nin ayrılığına izin verdiği 29 yaşındaki oyuncu için ise Avrupa'dan ciddi talipler var. Başta İtalya'dan Lazio ve Roma olmak üzere İspanya'dan Sevilla'nın da De Paul'ü istediği Avrupa basınında aktarılıyor.