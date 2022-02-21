Galatasaray’da Taylan Antalyalı’ya büyük tepki

Göztepe deplasmanında ilk yarının sonunda ceza sahası içinde topa elle dokunan Taylan Antalyalı'nın yaptırdığı penaltı büyük tepkilere neden oldu. Galatasaray taraftarları kritik maçta 1-0 önde giderken yapılan o hata sonrası Taylan Antalyalı'ya yoğun eleştirilerde bulundu.

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Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Galatasaray’da ilk yarıya damga vuran isim Taylan Antalyalı oldu. Küme düşme hattına çok yakın olan ve mutlaka kazanması gereken iki takımın kritik mücadelesinde ilk yarı 2 golle geçildi. Sarı kırmızılılar İzmir seyircisi önünde henüz 3. dakikada Nelsson’un golüyle 1-0 öne geçti.

ARDA KARDEŞLER TEREDDÜTSÜZ PENALTI DEDİ

Yediği şok golle maça başlayan Göztepe, beraberlik için o dakikadan itibaren yüklenmeye başladı. 44’te ceza sahası içine yapılan ortalardan birinde topu kontrol etmek isteyen Galatasaraylı Taylan Antalyalı eliyle müdahalede bulundu. İnanılmaz bir hata yaparak topa eliyle dokunan Taylan’ın o hareketine hakem Arda Kardeşler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

İlk yarının bitimine çok kısa bir süre kala penaltı atışını Cherif Ndiaye ile gole çeviren Göztepe maça denge getirdi ve soyunma odasına umutla gitti. Çok kötü bir dönem geçiren Galatasaray’da Taylan Antalyalı’nın hatası taraftarları adeta çileden çıkardı. Trabzonspor maçında da Nef Stadı’nda son dakika topu kaptırarak mağlubiyete sebep olan milli futbolcuya sosyal medyadan tepki yağdı. İşte Taylan Antalyalı için yapılan o paylaşımlardan bazıları…

Ömer ve Taylan bizi düşürür demiştik. Hoca yetersiz evet ama bunlar rezalet ötesi. Kaldır at alt lige iş yapmazlar — Zülfo Aga (@agazulfoyedek) February 21, 2022

Taylan Antalyalı, yarardan daha çok sırf zararsın bilader, bu formayı gerçekten hak etmiyorsun… — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) February 21, 2022

Kusura bakmayın ama ben oyunculara bişi demem bugün. Ömer’den de Taylan’dan da hiç hazetmem ama Berkan yerine Taylan, Aanholt yerine Ömer Bayram oynatan adam bugün rezil rüsva bi şekilde İspanya’ya yollanmalı. — Sofi (@boslukariyorgs) February 21, 2022

İlk yarıyı 2-3 farkla geride kapatmadığımıza mı şükredelim, buna rağmen neredeyse önde bitirecekken gene Taylan’ın sahneye çıkmasına mı üzülelim. Bilemedim valla.#GÖZvGS — Wesley 2 (@Cimbom0618) February 21, 2022