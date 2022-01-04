Galatasaray’da tehlikeli gerginlik

Teknik Direktör Fatih Terim’in transfer istekleri ve Bülent Bayraktar olayı, yönetim katındaki huzursuzluğun temel kaynağı olarak gösteriliyor. Art arda yaşanan sorunlar, Galatasaray-Terim birlikteliğinin sonlanmasına kadar gidebilir.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray 2022'ye belirsizliklerle başlarken camia gergin. Nedeni, yönetim ile teknik kadro arasındaki sıkıntı. Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer istemesi ve Bülent Bayraktar olayı, huzursuzluğun temel kaynağı olarak gösteriliyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi, kaynak sıkıntısı nedeniyle işi aceleye getirmek istemiyor.

KABUL ETMEDİ

Terim ise takviyelerin bir an önce yapılması için bastırıyor. Yönetim kanadı alınacak isimler konusunda ortak hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaparken Aslan'ın hocası, kendi belirlediği oyuncularda ısrarcı. Elmas ile Terim'in Denizlispor maçı sonrasındaki buluşmasının iyi geçmemesinin ardından Bülent Bayraktar krizi de çıktı. Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bayraktar; Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı. Art arda yaşanan gerginlikler, Galatasaray- Terim birlikteliğinin sonlanmasına kadar gidebilir.