Galatasaray’da temiz eller operasyonu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın menajer komisyonu incelemesi ve yönetici Işıtan Gün’ün futbol birimine dair açıklamalarının araştırılması için komisyon kuruldu.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da seçim kulisleri devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Divan Kurulu, ilk kez SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve Başkan Burak Elmas'ın bağımsız denetim şirketine yaptırdığı menajer komisyonlarına dair araştırma ve yönetici Işıtan Gün'ün futbol birimine dair yaptığı çarpıcı açıklamaları inceleme kararı aldı. Divan Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, özetle, üyeler tarafından dile getirilen bazı açıklamaların incelenmesine karar verildiğini, bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu ilan etti.

TEK TEK ÇAĞRILACAK

Komisyona, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan başkanlık edecek. Ekipte, eski yönetici İbrahim Ziyal ile birlikte Sonay Kale, Ayhan Özmızrak ve hukukçu üye Mehmet Dedeoğlu bulunacak. Bu komisyon, söz konusu iddiaların olduğu dönemde görev almış tüm profesyonellerin ve yöneticilerin bilgisine başvurmak üzere çağrıda bulunacak. Elde edilecek rapor, Divan Kurulu toplantısında üyelere açıklandıktan sonra yeni yönetime teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

Burak Elmas, 2015-2022 arasındaki sözleşmeleri inceletmiş, 51 oyuncu transferinde 66 menajere yaklaşık 40 milyon Euro komisyon verildiğini belirlemişti.

“Galatasaray'ın transfer işlemleri bir çete tarafından kontrol altına alınmış gözüküyor” diyen yönetici Işıtan Gün, usulsüz harcamalar olduğunu ima etmişti.