Galatasaray’da Tete’nin Kopenhag’a attığı gol 11 Süper Lig galibiyetine eşdeğer!

Tete'nin attığı golle Kopenhag karşısında beraberliği kurtaran Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 1 puan tam 11 Süper Lig galibiyetiyle eşdeğer.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Kopenhag beraberliği maddi anlamda büyük kazanç… Çünkü Tete’nin 88. dakikada attığı golle gelen 1 puan Süper Lig’de tam 11 galibiyete denk geliyor.

Avrupa'da Devler Ligi'ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan “Cim-Bom”, elde ettiği 1 puanla 930 bin Euro’luk para ödülünü almaya hak kazandı. Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

KAZANSAYDI 81 MİLYON TL ALACAKTI

Süper Lig'de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira. Böylece Galatasaray, Süper Lig'de tam 11 maçta ulaşabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle almış oldu. Cimbom seyircisi önünde Kopenhag’ı mağlup etseydi kazancı 81 milyon lira olacaktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon Euro, yani güncel kurdan karşılığı 81 milyon lira. Bu meblağ, Süper Lig'de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33’ünü kazanmasıyla alacağı prime eşdeğer.

TOPLAM KAZANCI 27.16 MİLYON EURO

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden “Cim-Bom”un, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 27,16 milyon Euro’ya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon Euro’luk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin Euro kazandı. Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon Euro yazdıracak.

GRUPTAN ÇIKMA ÖDÜLÜ: 9.6 MİLYON EURO

Galatasaray, Devler Ligi'nde Kopenhag'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'le tur mücadelesi verecek. Sarı kırmızılı takım şayet grupta ilk 2'de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon Euro daha kazanabilecek.

UEFA'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ / milyon €

Gruplara Katılım: 15,64

Gruplarda Galibiyet: 2,8

Gruplarda Beraberlik: 0,93

Katsayı 1 Hisse: 1,137

Son 16 Katılım: 9,6

Çeyrek Final Katılım: 10,6

Yarı Final Katılım: 12,5

Final Katılım: 15,5

Şampiyon: 4,5

HAFTANIN GOLÜNE ADAY

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Tete’nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi. UEFA’nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray’ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, “haftanın golü” kategorisine aday oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona’dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete’nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.