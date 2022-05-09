Galatasaray’da Torrent paniği! O sözler…

Farklı yenilgiyi Muslera’nın önlediği Başakşehir maçı sonrası “Çok pozisyon bulduk” diyerek “1 senemiz daha var” ifadesini kullanan İspanyol hocanın nasıl gönderileceği merak konusu...

Mesut YILDIRIM

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Kabus gibi geçen sezonda kaybettiği maç sayısı kazandığından fazla; averajı da ekside olan Galatasaray, Başakşehir deplasmanında farklı mağlubiyetten Muslera sayesinde kurtulurken, gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Teknik Direktör Domenec Torrent'in açıklamaları şaşkınlığa yol açtı. İspanyol hoca, “İlk yarıda üstünlük kurduk. İkinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk” dedikten sonra çok çarpıcı bir açıklama yaparak camiada sıkıntıya neden oldu.

“SENEYE YOKUM” DEMİŞTİ

Torrent “1 senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta içindeki bir antrenmandan önce oyunculara üstü kapalı veda etmiş ve “Seneye burada yokum. Kalan 3 maçta Galatasaray'a yakışır oynayın” demişti.

Başkan adaylarının hiçbirinin çalışmak istemediği, ekibiyle birlikte tazminatı 2.3 milyon Euro olan İspanyol hocanın nasıl gönderileceği merak konusu.

TEL TEL DÖKÜLÜYORLAR

Başakşehir ile berabere kalarak kötü performansını sürdüren Galatasaray'da sadece Teknik Direktör Domenec Torrent değil, pek çok futbolcu da eleştiriliyor. Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana alkış alan birkaç oyuncu var. Kaleyi korudukları maçlarda Fernando Muslera ile İnaki Pena, stoperler Marcao ve Nelsson, hücum hattında da Kerem Aktürkoğlu. Cimbom'un bekleri, merkez orta saha oyuncuları ve santrforları, sezon boyunca beklentilerin çok uzağında kaldı.