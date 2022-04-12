Galatasaray’da Torrent projesi erken bitecek gibi…

Guardiola’nın akıl hocası’ sloganıyla takımın başına getirilen Domenec Torrent, 1.17 puan ortalamasıyla tersten rekor kırdı. Kredisi tükenen Katalan hoca sezon sonunu bile göremeyebilir.

Mesut YILDIRIM

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Fatih Terim'in sürpriz bir kararla görevden alınması sonrası Domenec Torrent dönemi başladı. Galatasaray yönetimi, gençleştirme projesinin Pep Guardiola'nın eski sağ kolu ile uyum sağlayacağını düşündü ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Torrent, 12 maçta (4 galibiyet-2 beraberlik-6 yenilgi) 1.17 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en düşük oranını yani dibi gördü.

1 YILLIK DAHA KONTRATI VAR

Taraftarların ısınamadığı, camianın destek vermediği Katalan hocanın, hem mevcut yönetimdeki kredisini tükettiği hem de yeni başkan adaylarının projelerinde yer almadığı ifade ediliyor. Bir yıllık daha kontratı bulunan ‘Dom' lakaplı teknik adamla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Alınacak sonuçların olumsuz olması halinde sezon sonunu da göremeyeceği belirtiliyor.

‘TÜRKİYE’DE PROJE YOK’

Torrent, Fenerbahçe yenilgisi sonrası kendini, Türkiye'deki zihniyet eksikliğiyle savundu. Katalan hoca, “Büyük hocalar, ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok” dedi.