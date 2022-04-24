Galatasaray’da Torrent’ten Altay maçı için altın makas!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Feghouli’nin yanı sıra Taylan, Barış Alper ve Morutan Altay maçının kadrosunda yok. Mohamed hazır ama Gomis’in ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, bugün kümede kalma şansı mucizelere kalan Altay'a konuk olacak. Cimbom, kendisi için sadece prestij niteliği taşıyan karşılaşmada, deplasmanlardaki kötü istatistiğini düzeltmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahadaki 16 maçta sadece 3 galibiyet alırken 5 beraberlik 8 yenilgi yaşadı; son 3 deplasmanda da kaybetti.

Teknik Direktör Domenec Torrent, sakatlığı süren Feghouli'nin yanı sıra Taylan, Barış Alper ve Morutan'ı da maç kadrosuna almadı. Muslera, Marcao, Babel ve Emre Kılınç, Sivasspor maçı öncesi kart cezası sınırında.

MUHTEMEL 11’LER

Altay: Lis, İbrahim, Thiam, Björkander, Tolga, Naderi, Ceyhun, Poko, Zeki, Rayan, Bamba

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Kerem, Babel, Emre, Gomis

Hakem: Volkan Bayarslan

Saat: 20.30

Stat: Alsancak Mustafa Denizli