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Galatasaray’da, Trabzonspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech sürprizi

Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç sonunda yeni transferi Hakim Ziyech'i taraftarlarıyla ilk kez buluşturdu. Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla tribünleri selamladı.

Yayınlanma: 00:06 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Galatasaray’da, Trabzonspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech sürprizi

Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-0 yendiği maçın ardından Rams Park’ta Hakim Ziyech mutluluğu yaşandı.

Maç devam ettiği sırada Faslı yıldızın transferini duyuran sarı kırmızılılar, maç sonunda Hakim Ziyech’i taraftarlarla buluşturdu. Maçın bitimine dakikalar kala stattan “Bir yere ayrılmayın misafirimiz var” anonsu yapıldı.

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından Galatasaraylı futbolcuların kale arkası tribüne doğru hareketlendiği görüldü. O sırada tribünde amigoların bulunduğu sete çıkan Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla taraftarlara üçlü çektirdi.

Ardından sahaya inen 30 yaşındaki Faslı futbolcu, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

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