Galatasaray’da transfer bitmez! Sürprizler yaşanabilir…

Galatasaray'da transferin bitiş saatine kadar sürprizler yaşanabilir. Gomis, Pena ve Pulgar ile anlaşan sarı-kırmızılılar, kontenjanda yer açabilirse Fernandes’i de renklerine katabilir. Sağ beke bir Türk oyuncu düşünülüyor. Semih Kaya da geri dönebilir. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde detaylar...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor.

Pek çok isimle görüşen, bazılarını son anda elinden kaçıran, buna karşın önemli isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar, 2 Şubat 02.00'ye kadar da piyasada aktif olacak. UEFA oyuncu listesinin verileceği bu tarihe kadar takımda ayrılıklar ve yeni takviyeler bekleniyor. Cimbom, golcü Bafetimbi Gomis, kaleci Inaki Pena ve ön libero Erick Pulgar ile anlaştı.

Kulüp, dolan yabancı kontenjanını açıp en az bir takviye daha yapabilir. Detaylara bakalım…

DIAGNE VE MOHAMED GİDERSE…

Gedson Fernandes halen sarı-kırmızılıların gündeminde. Bu transferin gerçekleşmesi için ise ya Diagne'nin sözleşmesi sezon sonu yeniden devreye girme şartıyla dondurulacak ya da Mohamed, Luyindama'nın imzaladığı Al Taawon'a satılacak.

MORUTAN KALMAK İÇİN DİRENİYOR

Sezon başında 4 milyon Euro bonservisle, gençleştirme projesinin ana unsurlarından olarak kadroya katılan Olimpiu Morutan'ın kiralanması da bir başka çözüm. Bu oyuncuya Sumudica'nın takımı Yeni Malatya talip. Fakat Morutan gitmeyi reddediyor.

OMAR’A LİSANS ÇIKMAZSA…

Yabancı kontenjanı, ağır bir sakatlıktan çıkan Omar Elabdellaoui'yi de etkiliyor. Yedlin'in ayrılığı sonrası Omar'ın sağ bek rotasyonuna dahil edilmesi bekleniyordu. Ancak Norveçli futbolcuya yer bulunamıyor. Bu nedenle harıl harıl bir yerli sağ bek aranıyor.

SEMİH KAYA DÖNEBİLİR

Son gelişme ise stoper rotasyonunu güçlendirmeye yönelik. Galatasaray yönetimi, Yeni Malatya ile kontratını dün fesheden Semih Kaya ile görüşüyor. Sarı-kırmızılı altyapıdan çıkan Semih, Nelsson-Marcao ikilisine alternatif isim olarak düşünülüyor.

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