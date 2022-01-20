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Galatasaray’da vahim tablo! Son 11 maçta…

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’ya mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 11 maçta 1 galibiyet aldı.

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Galatasaray’da vahim tablo! Son 11 maçta…

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.

GALATASARAY’IN SON 11 MAÇI

  • 1-3 Kasımpaşa
  • 2-4 Hatayspor
  • 0-1 Giresunspor
  • 2-0 Antalyaspor
  • 0-2 Adana Demirspor
  • 1-1 Başakşehir
  • 0-1 Sivasspor
  • 2-2 Altay
  • 0-0 Yeni Malatyaspor
  • 1-2 Fenerbahçe
  • 1-1 Karagümrük