Galatasaray’da Victor Nelsson Başakşehir maçında kadroya alınmadı nedenini Okan Buruk açıkladı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi konu ile ilgili açıklama yaptı. Okan Buruk ayrıca Zaha ve Ndombele'nin neden 11'de oynamadığı sorusuna da yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ın Rams Başakşehir ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın kadrosunda Victor Nelsson yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi beIN Sports’a yaptığı açıklamada Danimarkalı savunma oyuncusunun neden kadroda yer almadığına açıklık getirdi.

Nelsson’un hastaneye gittiğini belirten Okan Buruk “Bu sabah Nelsson’un kız arkadaşının ağrıları oldu, hastaneye gitti, eve geldi, ağrılar yine olunca tekrar hastaneye gitti. Orada olmak istedi. Zaten yedek olacaktı, bu yüzden kadroya almadık. Kulübede bekleyen Kaan gibi önemli oyuncumuz var. Onun dışında eksiğimiz yok” dedi.

“90 DAKİKA OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİLLER”

Okan Buruk, Zaha ve Ndombele’nin neden ilk 11’de başlamadığı ile ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Sezon başından hep aynı şeyi söyledik. Çok maçımız var, tüm oyuncuları kullanacağız. 5 oyuncu çok fazla oynayan oyunculardı, tüm maçlara çıktılar. Bazılarıyla biz konuştuk, bazı oyuncuların geri bildirimleri oldu. Son antrenman öncesi böyle bir dizilişle sahaya çıkma kararı aldık. 3 gün sonra bir erteleme maçımız var. Oraya da çıkacak bir kadro olacak. Herkes buna rotasyon diyor ama elimizdeki kadrodan iyi 11’leri kullanacağız. Türk kuralı nedeniyle farklı yerler seçebiliyorsunuz. Bugünkü 11 bu şekilde. Herkes hazır. Şu anki kadromuz içerisinden Zaha ve Ndombele direkt oynayamayacak oyunculardı. Onlarla konuşuyoruz. Daha yüzde 100 olmuş değiller. Sürelerini artıracağız. Geri bildirimleri çok önemli. Dışarıda da hep ‘O oynasın, bu oynasın’ deniyor. Aydınlatmak için söylüyorum. Bu oyuncular 90 dakika oynayabilecek durumda değiller. Son maç 20-30 dakika oynadılar, bunu artıracağız. Ardından ilk 11’e hazır olacaklar.”