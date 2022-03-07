Galatasaray’da yalancı bahar bitti! Torrent, Terim’in arkasında kaldı

Galatasaray'da düşmemeye oynayan takımlar karşısında alınan 2 galibiyetin sevinci fazla sürmedi. Konya’da futbolun gerçekleri ortaya çıktı. Cimbom’un önündeki 3 maç, Torrent’in kaderini belirleyecek.

Mesut YILDIRIM

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Göztepe ve Çaykur Rizespor'u yendikten sonra Konyaspor'a deplasmanda boyun eğen Galatasaray'da zorlu Barcelona ve Beşiktaş maçları öncesi yüzler yeniden asıldı. Görevi Fatih Terim'den devralan, sürekli rotasyon yapan Domenec Torrent'in de koltuğu sallanıyor.

Domenec Torrent, puan ortalamasında Terim'in gerisinde kaldı. Cimbom, art arda 3 maçta kötü sonuçlar alırsa, İspanyol hoca ile yollar ayrılabilir. Cumartesi günkü divan öncesi yönetim de zor durumda.

YENİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA

“Kadroda 4'ü kaleci, 28'i saha içi 32 kişi var. Bu kadar oyuncu iyi değil” diyen Torrent, “Bu takımı ben kurmadım. Ne bulduysak o” sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Ara dönemde gelenler hayal kırıklığı oldu. Eski gücünde olmadığı gözlenen Gomis, 4 maçta 2'si penaltıdan (1 de kaçırdı) 3 gol attı. Kaleci Pena, 4 maçta 8 gol yedi. Pulgar ise defansif ve ofansif anlamda katkı yapamadı.

TERİMLİ GALATASARAY (LİG)

Maç: 20

Galibiyet: 7

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 7

Attığı gol: 24

Yediği gol: 24

Averaj: 0

Puan: 27

TORRENTLİ GALATASARAY (LİG)